OTTIMI RISULTATI PER LE RACCHETTE PATERNÒ AL 4 TORNEO DI PRIMAVERA
Fine settimana importante Per Le Racchette Paternò che al 4 Torneo di Primavera a Misterbianco c'entrano 3 Ori, 6 Argenti e 5 Bronzi.Nel dettaglio i risultati: 1 posto SF u 13 Virgillito Barbara;3 pos...
Fine settimana importante Per Le Racchette Paternò che al 4 Torneo di Primavera a Misterbianco c'entrano 3 Ori, 6 Argenti e 5 Bronzi.
Nel dettaglio i risultati:
1 posto SF u 13 Virgillito Barbara;
3 posto SF u 15 Contrò Maria;
2 posto DF u 15 Virgillito B- Saccone C (B.C Paternò);
2 posto DM u 15 Amato M- Santangelo A( asd Castel di Iudica);
3 posto DX u 15 Contrò M- Casella S (B.C Paternò);
1 posto DX junior Scelfo A- Caralfamo A(aed Le Saette);
2 posto SF Junior Scelfo Alice;
3 posto SF Junior Pappalardo Giulia R;
1 posto DF Senior Scelfo S-Mangano G (asd Le Saette);
2 posto DF Senior Pappalardo G- Perna M( asd Castel Di Iudica);
2 posto SF Senior Scelfo Sabrina;
2 posto DM Senior Scelfo R- Fiorito M(B.C Paternò);
3 posto DX Senior Scelfo S- Scelfo R;
3 posto DX Senior Pappalardo G- Fiorito M( B.C Paternò).
Esordio anche positivo per Saladdino Alessandro, Mangano Sofia, Pruiti Ciarello Federica che si comportano molto bene per il primo torneo, un bravo anche al nostro Master Gennaro Alfredo che supera un turno.
Complimenti a tutti gli atleti delle Racchette Paternò e grandissima soddisfazione dal Coach Vincenzo Pappalardo per i risultati ottenuti dai suoi allievi.