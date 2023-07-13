OTTIMI SUCCESSI PER I PATERNESI FARMER E RIZZO AI CAMPIONATI REGIONALI DI NUOTO

Lo scorso week end la piscina della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina ha ospitato il campionato regionale riservato ai nuotatori esordienti A e B organizzato dalla FIN Sicilia.Gli atleti d...

Lo scorso week end la piscina della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina ha ospitato il campionato regionale riservato ai nuotatori esordienti A e B organizzato dalla FIN Sicilia.

Gli atleti di tutta l'isola, hanno partecipato a 4 giorni di gare in vasca lunga ( 50m) . venticinque sono state le società di tutta la Sicilia, che hanno disputato il campionato.

Tra i vari medagliati, due sono gli atleti paternesi che hanno conquistato il titolo regionale, allenati dai tecnici dell'aquafit di Paternó, Pietro Corsaro e Alberto Zuccara'.

Tra gli esordienti B abbiamo una tripletta di ori di Gabriele Rizzo che, conquista il titolo regionale nei 50 metri farfalla 100 metri farfalla , 200 metri misti con un argento nel 100 dorso e un bronzo in staffetta.

Tra gli esordienti A , la campionessa Regionale Michela Farmer che vince l'oro nei 200 metri dorso.

Che sia solo l’inizio di una lunga carriera di successi. Congratulazioni da tutti Noi!