OTTIMO SUCCESSO AI CAMPIONATI DI HIP HOP INTERNATIONAL PER I NEW FLO, IN SQUADRA QUATTRO RAGAZZE PATERNESI

Ottimo risultato, piazzandosi secondo gradino del podio, per un gruppo Siciliano, i New flow, una crew formata da ragazzi provenienti da diversi paesi della provincia di Catania, tra cui fanno parte quattro ragazze Paternesi, le sorelle Chisari Desirè e Noemy(15 e 17anni),Rapisarda Consuelo(15 anni) e la 16enne Flavia Cavallaro.

La crew nasce dall'Unione fra due coreografi siciliani Alice sapienza e Vincenzo Corsaro i quali dopo un periodo così duro come quello del covid hanno voluto fondere le loro crew in un'unica mega crew junior.

I ragazzi hanno disputato la qualificazione nazionale denominata Hip Hop International Italy con direzione artistica di Sergio iapino, i ragazzi ottenendo il secondo posto nella categoria junior mega crew hanno ottenuto il lascia passare per rappresentare l'Italia ai campionati mondiali di Hip Hop International che si svolgeranno ad agosto a Phoenix in Arizona.

Lo spirito dei New Flow è proprio questo l'amore è la condivisione, proprio quello che insegna l'Hip Hop.