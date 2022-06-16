OTTIMO TERZO POSTO I PER I BALLERINI DELLA SCUOLA ROYAL DANCE DI PATERNO' AL SICILIA DANCE FESTIVAL

Ottimo terzo posto è il bottino conquistato dai ballerini Paternesi della scuola Royal Dance di Paternó al concorso nazionale Sicilia Dance Festival che si è tenuto al Teatro Orione di Palermo con la...

Ottimo terzo posto è il bottino conquistato dai ballerini Paternesi della scuola Royal Dance di Paternó al concorso nazionale Sicilia Dance Festival che si è tenuto al Teatro Orione di Palermo con la direzione artistica di Christian Carapezza.

Gli allievi seguiti in maniera molto accurata dall' insegnate Agata Benvenga, sono riuscite a salire sul podio con una coreografia di contemporaneo dal titolo LA MAGIA DEI FONDALI

La squadra è composta da bambine di 7 e 8 anni:

NANCY MARLETTA

AMANTEA NICOLE

NANCY CHISARI

AGNESE LAUDANI

PIANA CHLOE

"Dopo due anni di sacrifici e di difficoltà per tutto il nostro settore, che durante la pandemia è stato tra i più penalizzati, sono molto soddisfatta del percorso della loro voglia di mettersi in gioco, dichiara l'insegnante Benvenga, la priorità della mia scuola è insegnare a ballare divertendosi.

Complimenti e congratulazioni ai piccoli atleti per la grande performance e auguri per un futuro ricco di tante soddisfazioni da parte di tutta la redazione di 95047.it

Alcune foto della giornata