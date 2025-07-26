SP3 BELPASSO, INCIDENTE STRADALE: LA CONDUCENTE DELLA FORD KA CERCA CHI L’HA SOCCORSA

Belpasso (CT), 22 luglio 2025 – La conducente di una delle auto coinvolte nel grave incidente stradale avvenuto lo scorso 5 luglio sulla Strada Provinciale 3, nei pressi del centro commerciale Etnapol...

Belpasso (CT), 22 luglio 2025 – La conducente di una delle auto coinvolte nel grave incidente stradale avvenuto lo scorso 5 luglio sulla Strada Provinciale 3, nei pressi del centro commerciale Etnapolis, lancia un appello pubblico per rintracciare le persone che si sono fermate a prestarle aiuto.

"Buonasera a tutti! Io sono la conducente della macchina nera… volevo chiedervi di aiutarmi per trovare le persone che mi hanno soccorso quel giorno e, se possibile, contattarmi privatamente. Vi ringrazio in anticipo."

L'incidente ha visto coinvolte due vetture – una Ford Ka e una Fiat Bravo – che si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale di Belpasso. L’impatto è stato violento: gli airbag si sono attivati in entrambi i veicoli e uno dei mezzi è finito contro un muretto a bordo carreggiata, riportando seri danni.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Al momento non sono note con precisione le condizioni cliniche delle persone coinvolte.

La conducente della Ford Ka ricorda in particolare una coppia sulla quarantina che si è fermata ad aiutarla, insieme ad altre persone presenti sul posto.

Chiunque fosse presente al momento dell’incidente o abbia prestato aiuto è invitato a mettersi in contatto con lei all’indirizzo:

[email protected]

Ogni testimonianza può essere utile.