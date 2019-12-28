95047

PACHINO, NELLA NOTTE UN'AUTO FINISCE FUORI STRADA. MUORE 19ENNE, ERA IL PORTIERE DEL ROSOLINI

Tragedia nella notte in provincia di Siracusa. In un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Pachino-Rosolini è morto il 19enne portiere del Rosolini Nino Malandrino.Il giovane viaggiava...

28 dicembre 2019 09:53
Tragedia nella notte in provincia di Siracusa. In un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Pachino-Rosolini è morto il 19enne portiere del Rosolini Nino Malandrino.

Il giovane viaggiava a bordo di una Fiat 500 insieme ad altri due compagni di squadra. Stavano rientrando da Rosolini, quando nella notte, intorno alle 3, il mezzo è uscito fuori strada schiantandosi contro un muretto in contrada Luparello, a Pachino. L'asfalto in quel momento era viscido a causa della pioggia.

Feriti gli altri due calciatori F.C. di 20 e M.S. di 23 anni che sono stato trasportati d’urgenza al "Di Maria" di Avola dove sono ricoverati in prognosi riservata.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i carabinieri di Pachino e di Noto che stanno eseguendo i rilievi del caso. Alla guida, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato il 19enne neopatentato.

