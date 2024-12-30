PACHINO (SIRACUSA), UCCIDE IL MARITO CON UN CACCIAVITE: ARRESTATA 30ENNE

Una tragedia ha scosso la città di Pachino, nel Siracusano, dove una donna di 30 anni, originaria della Nigeria, è stata arrestata con l'accusa di omicidio. La vittima, anche lui nigeriano e coetaneo...

Una tragedia ha scosso la città di Pachino, nel Siracusano, dove una donna di 30 anni, originaria della Nigeria, è stata arrestata con l'accusa di omicidio. La vittima, anche lui nigeriano e coetaneo della donna, è morto nel tardo pomeriggio a seguito di un'aggressione avvenuta all'interno della loro abitazione.

Secondo la prima ricostruzione degli agenti di polizia di Pachino e Siracusa, la 30enne avrebbe ferito il marito con un cacciavite, colpendolo vicino all'inguine.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, l'uomo è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale "Di Maria" di Avola, dove purtroppo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate, che si sono rivelate fatali.

Le cause dell'aggressione sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno conducendo un'indagine sotto la supervisione dei magistrati della Procura di Siracusa.

Secondo alcune informazioni raccolte, l'omicidio potrebbe essere stato scatenato da un litigio tra la coppia, che si sarebbe verificato poco prima dell'aggressione. A quanto pare, gli assistenti sociali erano intervenuti nell'appartamento per avviare la procedura per togliere l'affidamento del figlio di due anni alla coppia, un fatto che potrebbe aver alimentato il conflitto.

Tuttavia, tale ricostruzione è ancora da confermare da parte delle forze dell'ordine.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica di Siracusa, che hanno effettuato i rilievi per raccogliere ulteriori prove utili alla ricostruzione dell'accaduto. L'indagine continua e si attendono nuovi sviluppi in merito a questa tragedia familiare.