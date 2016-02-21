Padre Pennisi a Scala Vecchia: Padre Di Franco a Santa Barbara
L’annuncio è ufficiale. In itinere la “sfida” per la costruenda chiesa di Scala Vecchia dove ci sono il progetto ed il terreno ma servono i finanziatori
95047.it L’avvicendamento è ormai ufficiale. Don Nino Pennisi, attuale co-parroco di Santa Barbara, andrà a Sant’Antonio/Scala Vecchia mentre Don Placido Di Franco va proprio a Santa Barbara. I due parroci paternesi chiamati, dunque, ad una nuova missione. Ad un nuovo servizio per la comunità cittadina. A Santa Barbara, padre Salvatore Magrì rimarrà “parroco moderatore”.
Una sfida in più, quella per padre Pennisi, chiamato a seguire l’iter - passo dopo passo - della costruenda chiesa nel quartiere di Scala Vecchia: lì, insistono il progetto ed il terreno ma serve ancora il finanziamento. In bocca al lupo ai due sacerdoti: Paternò ha bisogno anche della loro guida pastorale.
Di seguito, invece, la lettera dell’arcivescovo monsignor Salvatore Gristina alle comunità parrocchiali (clicca per ingrandire):