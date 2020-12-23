Pagamento Pensioni Nel Mese Di Gennaio Alle Poste: Ecco Il Calendario

Poste Italiane comunica che per il pagamento della pensioni del mese di gennaio si procederà all’erogazione anticipata a partire dal 28 dicembre e fino al 2 gennaio 2020, andando così incontro alle es...

Poste Italiane comunica che per il pagamento della pensioni del mese di gennaio si procederà all’erogazione anticipata a partire dal 28 dicembre e fino al 2 gennaio 2020, andando così incontro alle esigenze e riducendo i disagi di alcune persone più fragili delle nostre comunità.

Inoltre, Poste Italiane adotterà misure di programmazione dell'accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione, consentendo l'accesso anche nell'arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.

In particolare, il calendario relativo alle pensioni del mese di gennaio sarà il seguente:

Per gli uffici postali aperti 6 o 5 giorni

i cognomi:

dalla A alla C lunedì 28 dicembre

dalla D alla G martedì 29 dicembre

dalla H alla M mercoledì 30 dicembre

dalla N alla R giovedì mattina 31 dicembre

dalla S alla Z sabato mattina 2 gennaio 2021

La lista degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni e relative informazioni sulle giornate di apertura saranno disponibili anche sul sito aziendale www.poste.it e al

numero verde 800.00.33.22.

E' ancora in vigore la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati di tutto il Paese di età pari o superiore a 75 anni – che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti – possono richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, evitando così di doversi recare presso gli Uffici Postali.