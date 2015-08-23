"Pagati 2 mila euro per un lavoro lasciato incompleto"
La denuncia a 95047.it di tre donne paternesi: "Presi in giro da un muratore che chiedeva sempre soldi rispetto a quanto avevamo pattuito
A cura di Redazione
23 agosto 2015 16:52
95047.it Siamo a Paternò. Mettiamo che contattiate un muratore. Mettiamo che per fare dei lavori a casa vostra vi mettiate d’accordo per una cifra complessiva di 2 mila euro. Il lavoro è commissionato da tre donne alle quali viene chiesto il pagamento in anticipo: nella massima buonafede, il lavoro viene subito pagato. Lui - il sedicente muratore - per tre settimane va facendo il lavoro e ogni giorno (ci prova, giustamente) va chiedendo altri soldi. Morale della favola: il lavoro viene consegnato e potete giudicarlo voi dalle foto.
IMG-20150818-WA0023