PALAGONIA: Auto si ribalta, muore ragazza di 23 anni, ferito il compagno

Una 23enne morta e il marito, di 28 anni, rimasto gravemente ferito. E’ il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto sulla provinciale 74/II che collega Palagonia alla Statale Catania-Gela.

La vittima era la passeggera di una Mercedes, guidata dal marito, che, per cause in corso di accertamento, in una semicurva ha toccato il cordolo stradale e si è ribaltata. La giovane è morta sul posto. Per estrarre la salma e il ferito dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’uomo è stato trasferito, con un elicottero del 118, nell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è ricoverato con la prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi e le indagini del caso i carabinieri della compagnia di Palagonia.