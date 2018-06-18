PALAGONIA: Cacciato dall’abitazione occupata abusivamente, ritorna per svaligiarla

I Carabinieri della Stazione di Militello in Val di Catania e dell’Aliquota Radiomobile di Palagonia hanno arrestato nella flagranza un 34enne del posto.

L’uomo era stato cacciato dall’abitazione che aveva occupato abusivamente e, poiché ancora in possesso di una copia delle chiavi, ha atteso che fosse assegnata ad una famiglia per ritornarci e svaligiarla degli arredi.

Beccato dai Carabinieri con la refurtiva, è stato bloccato ed ammanettato.

Gli oggetti rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre il ladro è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’A.G. calatina.