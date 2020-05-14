PALAGONIA: CHIUSA LAVANDERIA ABUSIVA

I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno sanzionato un 73enne per aver avviato un’attività commerciale senza la prevista iscrizione alla Camera di Commercio.Nell’ambito di un piano coordinato p...

I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno sanzionato un 73enne per aver avviato un’attività commerciale senza la prevista iscrizione alla Camera di Commercio.

Nell’ambito di un piano coordinato per il controllo dei settori produttivi, industriali e commerciali, i militari hanno constatato che in quella via Risorgimento l’uomo aveva avviato un’attività di lavanderia … particolare.

L’anziano infatti, con una buona dose d’intraprendenza, effettuava la raccolta degli indumenti presso il proprio locale trasferendoli, poi, in una lavanderia autorizzata fuori dal comune di Palagonia applicando ai clienti un rincaro del 15% per il servizio offerto.

Per tali motivi all’uomo è stata comminata la sanzione amministrativa di €. 860,67, nonché è stato segnalato al sindaco per la chiusura dell’attività.