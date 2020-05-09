PALAGONIA: CHIUSA OFFICINA ABUSIVA: SANZIONATO IL “TITOLARE” CHE IMPIEGAVA ANCHE MANODOPERA IN NERO
I Carabinieri della Stazione di Palagonia, nel corso di prestabiliti servizi di controllo alle attività produttive, industriali e commerciali, hanno sottoposto a controllo una officina per la riparazione di auto ubicata in contrada Santa Maria.
L’attiva ispettiva dei militari ha consentito di verificare come il titolare, un 30enne del posto, esercitasse la professione di meccanico senza la regolare iscrizione all’albo delle imprese artigiane presso la camera di commercio ed avvalendosi, in aggiunta, della collaborazione di un coetaneo di Militello Val di Catania.
I carabinieri, oltre a comminare all’abusivo una sanzione di 860,67 euro, hanno posto sotto sequestro amministrativo l’officina, in attesa del provvedimento del Sindaco che ne disporrà la chiusura definitiva.