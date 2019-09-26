PALAGONIA E SCORDIA: ESEGUITI DUE ORDINI DI CARCERAZIONE PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA
I Carabinieri delle Stazioni di Palagonia e Scordia hanno tratto in arresto il palagonese Carmelo TERRANOVA di anni 56, nonché lo scordiense Giovanni Antonio FRATULLO di anni 56, entrambi già agli arr...
I Carabinieri delle Stazioni di Palagonia e Scordia hanno tratto in arresto il palagonese Carmelo TERRANOVA di anni 56, nonché lo scordiense Giovanni Antonio FRATULLO di anni 56, entrambi già agli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura Generale della Repubblica di Catania.
Il provvedimento è conseguenziale all’attività investigativa svolta dai Carabinieri del ROS di Catania, in relazione alla militanza degli arrestati nelle fila della locale terminazione della famiglia mafiosa catanese SANTAPAOLA-ERCOLANO per TERRANOVA ed al clan NARDO per FRATULLO.
In particolare gli arrestati sono stati condannati - in via definitiva - rispettivamente il TERRANOVA ad anni 8 e mesi 4 di reclusione ed il FRATULLO ad anni 9 di reclusione.
Gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Catania Bicocca.