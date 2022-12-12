PALAGONIA: EROINA E COCAINA NASCOSTA NEL PACCO DI SIGARETTE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza di reato una 25enne residente in provincia di Messina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze st...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza di reato una 25enne residente in provincia di Messina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale lungo la SS. 417 nel comune di Palagonia, intorno alle 04.40, i militari hanno fermato una Fiat Panda di colore bianco condotta da una donna che viaggiava insieme ad una coetanea della provincia di Messina.

I militari si sono subito insospettiti per l’atteggiamento delle due giovani, che si mostravano ostili al controllo, pertanto sono state entrambe perquisite e i militari hanno rinvenuto nella borsa della passeggera, due pacchetti di sigarette al cui interno erano celati vari tipi di sostanze stupefacenti, suddivise in dosi, in particolare: 13 dosi di cocaina, 17 di eroina, 2 di marijuana ed una di hashish.

La donna è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che, successivamente, ne ha convalidato l’arresto disponendo la misura degli arresti domiciliari.