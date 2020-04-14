PALAGONIA: FERMATI PER IL CORONAVIRUS E DENUNCIATO PER DROGA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, nell’ambito dei controlli effettuati per garantire l’osservanza dai cittadini delle norme per il contenimento del COVID-19, hanno san...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, nell’ambito dei controlli effettuati per garantire l’osservanza dai cittadini delle norme per il contenimento del COVID-19, hanno sanzionato due giovani del posto, di 21 e 19 anni, nonché denunciato quest’ultimo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, in uno dei tanti posti di controllo effettuati in questo periodo, hanno imposto l’alt al guidatore di una FIAT 16, procedendo alla contestazione nei suoi confronti e del passeggero della prevista sanzione amministrativa.

Nel corso della verbalizzazione, però, i militari non hanno potuto fare a meno di constatare il particolare nervosismo manifestato dal passeggero che, di fatto, li ha indotti ad effettuare una perquisizione personale che ha consentito loro di rinvenire, occultate all’interno degli slip indossati dal giovane, 6 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto, nonché la somma di 80 euro ritenuta provento dello spaccio.