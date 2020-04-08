PALAGONIA: INTERO NUCLEO FAMILIARE IMPEGNATO NELLO SPACCIO DI DROGA: TRE ARRESTATI

I Carabinieri della stazione di Palagonia hanno arrestato il 74enne Giovanni Conti, il 26enne Enzo Conti e il 21enne Sebastiano Scaccianoce perché responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti a...

L’attività info investigativa svolta dai militari aveva indirizzato l’attenzione dei militari sui tre, rispettivamente padre e figlio i primi due, fidanzato della figlia il terzo e convivente nella sua abitazione di via Rocca, i quali erano sospettati di rifornire di droga i consumatori del posto.

I militari hanno così attivato un servizio di avvistamento a distanza grazie al quale hanno effettivamente notato che i tre ricevevano i clienti presso la propria abitazione e che il più giovane, attraverso una porta secondaria, nascondeva degli involucri in mezzo alle sterpaglie sul retro dell’abitazione.

Individuato il momento più opportuno, approfittando della porta lasciata “imprudentemente” socchiusa, i militari sono entrati all’interno dell’abitazione trovando, a dir poco esterrefatti, i tre che erano intenti a confezionare le dosi di marijuana per la vendita al minuto rinvenendo anche, sul tavolo della cucina, 6 involucri, un bilancino di precisione e due bustine di plastica, nonché la somma di 55 euro ritenuta provento dello spaccio.

Nel prosieguo della perquisizione, inoltre, i militari hanno rinvenuto altre due buste di plastica contenenti marijuana, per un totale di circa 90 grammi, occultate sotto un cumulo di spazzatura nel giardino retrostante all’abitazione che, tra l’altro, era tutelata da 4 telecamere collegate a 2 monitor che i tre utilizzavano per evitare sorprese sgradite ma rivelatesi inutili per la fulmineità dell’intervento.

I tre arrestati, come disposto dall’autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti in differenti abitazioni.