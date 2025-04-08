PALAGONIA, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO: SALVATO UN CANE CADUTO IN UN POZZO

Palagonia (CT) - I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti in Contrada Palio, nel comune di Palagonia, per il salvataggio di un cane caduto all'interno di un pozzo. L'oper...

Palagonia (CT) - I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti in Contrada Palio, nel comune di Palagonia, per il salvataggio di un cane caduto all'interno di un pozzo. L'operazione è stata condotta dalla squadra del Distaccamento di Palagonia, che ha affrontato una situazione complessa e delicata.

L'animale si trovava in una posizione particolarmente difficile da raggiungere, rendendo necessario l'impiego di tecniche di recupero specifiche per garantirne la sicurezza.

Dopo un'operazione meticolosa, i Vigili del Fuoco sono riusciti a trarlo in salvo.

Una volta recuperato, il cane è stato affidato ai proprietari del fondo agricolo in cui si trovava il pozzo. Con grande emozione, hanno deciso di adottarlo, offrendogli una nuova casa e una seconda opportunità di vita.

L'intervento ha suscitato grande apprezzamento nella comunità locale, confermando ancora una volta l'importanza del lavoro svolto dai Vigili del Fuoco, non solo nella gestione delle emergenze, ma anche nella tutela degli animali in difficoltà.