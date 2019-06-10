PALAGONIA: MARITO VIOLENTO NASCONDEVA IN CASA ARMA CLANDESTINA, ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Palagonia (CT), hanno arrestato, nella flagranza di reato, un 49enne del luogo, poiché ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di...

I Carabinieri della Stazione di Palagonia (CT), hanno arrestato, nella flagranza di reato, un 49enne del luogo, poiché ritenuto responsabile di detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di munizioni.

A seguito della denuncia presentata dalla moglie per lesioni personali e minacce, i militari hanno immediatamente eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione coniugale dove hanno rinvenuto e sequestrato: una pistola cal. 22 marca Jennings Firearms, priva di matricola e contrassegni, completa di due caricatori e 13 cartucce.

L’arma, nei prossimi giorni, sarà inviata agli esperti del R.I.S. di Messina per essere sottoposta ad esami tecnico-balistici, che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari nell’abitazione della madre.