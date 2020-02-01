PALAGONIA, MORTO IL RAGAZZO FERITO A FUCILATE AL CULMINE DI UNA LITE

E’ deceduto ieri a Palermo, presso l’ospedale civico “Di Cristina Benfratelli” dove era ricoverato, Francesco Ferraro, di Palagonia, 25 anni, che l’8 dicembre scorso, al culmine di una collutazione do...

E’ deceduto ieri a Palermo, presso l’ospedale civico “Di Cristina Benfratelli” dove era ricoverato, Francesco Ferraro, di Palagonia, 25 anni, che l’8 dicembre scorso, al culmine di una collutazione dovuta verosimilmente all’abuso di sostanze alcoliche, è stato attinto da colpi di pistola calibro 22, nonché da varie coltellate e bastonate, infertegli da Davide Vinci (nella foto), anch’egli di Palagonia.

I carabinieri giunti sul posto trovarono e posero sotto sequestro i 5 bossoli esplosi e l’arma utilizzata per il tentato omicidio, oggi diventato omicidio.

Il Vinci, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è in atto detenuto presso la casa circondariale di Caltagirone.