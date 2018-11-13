PALAGONIA: NASCONDEVA LA “COCAINA” NELLE SCARPE E IL BILANCINO NEGLI SLIP, ARRESTATO

I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato nella flagranza il 31enne Angelo RIELA del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.Ieri...

Ieri sera, la pattuglia del Nucleo Radiomobile, percorrendo la via Circonvallazione, ha imposto l’alt alla Fiat Grande Punto con a bordo il pusher che, dimostrando un eccessivo nervosismo, ha spinto i militari ad approfondire il controllo.

Eseguendo una perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato: un pacchetto di sigarette nascosto dentro la scarpa destra, contenente 16 dosi di cocaina, e un bilancino elettronico di precisione occultato nelle mutande.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.