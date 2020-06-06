PALAGONIA: SEQUESTRATA CARROZZERIA ABUSIVA: DENUNCIATO IL TITOLARE

I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno denunciato un 29enne del posto, poiché ritenuto responsabile delle seguenti violazioni in materia ambientale: omessa tenuta del registro di carico e sca...

I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno denunciato un 29enne del posto, poiché ritenuto responsabile delle seguenti violazioni in materia ambientale: omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi; attività di gestione di rifiuti non autorizzata; mancata presentazione del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi; combustione illecita di rifiuti; nonché omessa installazione del sistema antincendio e avvio dell’attività lavorativa senza iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane.

Nel corso di preordinati servizi di controllo finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale, i militari hanno appurato che l’interessato, in contrada Caliella, effettuava l’attività di carrozziere nonostante non fosse iscritto all’albo delle imprese artigiane presso la camera di commercio e nonostante non avesse presentato la scia prevista dall’art. 10 c.2 legge 05/02/1992 n. 122.

Il controllo ha consentito altresì di verificate come il citato smaltisse illecitamente, tramite combustione, rifiuti speciali pericolosi, di fatto ommettendo anche la tenuta del registro di carico e scarico di detta tipologia di scarti.

L’officina, sottoposta a sequestro per le citate violazioni penali e amministrative, risultava essere altresì sprovvista del sistema antincendio.

Per l’uomo, oltre alla segnalazione al Sindaco per l’iter di chiusura dell’attività, sono scattate delle sanzioni amministrative pari a 6.000 euro.