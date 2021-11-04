PALAGONIA SEQUESTRATA CAVA ABUSIVA DI TUFO.

I Carabinieri del NOE di Catania, congiuntamente ai militari della Compagnia di Palagonia, nella prosecuzione delle attività di controllo nel settore delle cave avviata già da diverso tempo nel territ...

I Carabinieri del NOE di Catania, congiuntamente ai militari della Compagnia di Palagonia, nella prosecuzione delle attività di controllo nel settore delle cave avviata già da diverso tempo nel territorio della Sicilia Orientale, nel corso delle ultime settimane hanno operato il sequestro di una cava di tufo vulcanico condotta in maniera totalmente abusiva nel territorio del Comune di Palagonia, nonchè di un autocarro e di un escavatore.

L’ispezione dei luoghi ha consentito di riscontrare che l’escavazione abusiva interessava due aree, di cui una di circa 10.000 mq. e l’altra di circa 6.000 mq. dove era presente anche un impianto di vagliatura e frantumazione degli inerti.

La conduzione della cava abusiva è penalmente aggravata dal fatto che l’area in questione ricade nell’ambito del territorio sottoposto a vincolo paesaggistico e di interesse archeologico del Comune di Palagonia.

Deferiti alla Procura della Repubblica di Caltagirone il titolare dell’azienda unitamente al responsabile legale della Ditta che aveva acquistato il materiale estratto abusivamente e trasportato senza alcun valido documento fiscale e di trasporto.

In corso di quantificazione il materiale estratto nell’ordine di diverse decine di migliaia di tonnellate.

Il sequestro, su parallela richiesta da parte del Magistrato di Turno della Procura di Caltagirone, è stato già convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone. -

Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 300.000,00 Euro.