PALAGONIA: SEQUESTRATI 134 KG DI MARIJUANA, ARRESTATO UN CORRIERE
I militari del Comando Provinciale di Catania - Compagnia Pronto Impiego - hanno sequestrato, nel Comune di Palagonia (CT), 134 kg di marijuana traendo in arresto un soggetto, B.F., residente in Aci Catena (CT), gravato da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.
In particolare, i Baschi Verdi di Catania, nel corso di un controllo del territorio, intimavano l’ALT ad un’autovettura che percorreva la SP 181 in località Palagonia (CT).
Il conducente, alla vista dei Finanzieri, non si fermava dandosi a precipitosa fuga. Dopo un breve inseguimento, l’automezzo veniva bloccato e a seguito di un’accurata ispezione veniva rinvenuto l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente contenuta in buste di plastica.
A conclusione dell’intervento, B.F., classe 1975, veniva tratto in arresto e condotto presso il carcere di Caltagirone (CT) a disposizione della locale Procura della Repubblica.
Se immessa sul mercato, la vendita al dettaglio della sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato oltre 700 mila euro.