PALAGONIA, SI SOTTRAE AL CONTROLLO E SCAPPA PERCHÉ NON HA LA PATENTE: ARRESTATO UN 19ENNE

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, hanno arrestato un 19enne per “resistenza a Pubblico Ufficiale” deferendolo allo stesso tempo per “guida senz...

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, hanno arrestato un 19enne per “resistenza a Pubblico Ufficiale” deferendolo allo stesso tempo per “guida senza patente”.

Al riguardo i militari dell’Arma, nell’ambito dei servizi di prevenzione mirati al contrasto dell’illegalità diffusa, hanno effettuato il controllo di una Fiat Panda con a bordo due soggetti di giovane età, nei pressi dell’ingresso di un fondo agricolo.

Nella circostanza il ragazzo alla guida, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha subito avviato il motore e ingranato la marcia, partendo a gran velocità verso il centro abitato di Palagonia, non prima però di aver violentemente urtato la fiancata della gazzella. Immediato l’inseguimento, durato circa 2 km, durante il quale il fuggitivo ha imboccato strade in controsenso e oltrepassato incroci a velocità sostenuta, creando serio pericolo alla circolazione stradale nonché ai numerosi utenti della strada.

Tuttavia la fuga ha avuto vita breve, poiché il 19enne, nel percorrere via Palermo, ha vanamente tentato di sorpassare un veicolo che lo precedeva e che aveva rallentato la propria marcia, andando ad impattare contro un vaso in terracotta.

In tale frangente l’equipaggio dei Carabinieri, che non lo ha mai perso di vista ed è riuscito a bloccare il ragazzo, appurando che lo stesso era scappato dai militari poiché privo della patente di guida, mai conseguita.

I Carabinieri hanno posto il 19enne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, disponendo per lui l’obbligo di dimora nel comune di residenza.