PALAGONIA: "SONO USCITO DI CASA PER UNA BIRRA": COSÌ HA GIUSTIFICATO L’EVASIONE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 37enne Massimo GULIZIA del posto, poiché ritenuto responsabile di evasione.

L’uomo, agli arresti domiciliari per reati attinenti al mondo della droga, è stato riconosciuto e fermato dai militari di pattuglia mentre, con la sigaretta accesa in bocca e una bottiglia di birra in mano, percorreva a piedi la strada che lo avrebbe riportato nella propria abitazione.

Con i militari si è giustificato dicendo di aver finito le birre e appunto per questo era stato costretto ad uscire per procurarsene una da un’amica.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari.