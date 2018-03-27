PALAGONIA: Spaccia “fumo” a due minorenni, pusher in manette
I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 22enne Vincenzo DI BENEDETTO del posto, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupeface...
I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 22enne Vincenzo DI BENEDETTO del posto, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
I militari di pattuglia, transitando ieri sera in Via Gaetano Donizetti, hanno scorto il giovane pregiudicato mentre cedeva degli involucri di carta stagnola a dei ragazzi.
Dopo aver bloccato il pusher gli operanti hanno provveduto ad identificare i presunti acquirenti – due studenti del luogo entrambi 16enni – verificando il contenuto degli involucri equivalente a 2 grammi di marijuana.
Perquisendo in seguito il garage nella disponibilità dello spacciatore, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 50 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente.
I due studenti sono stati segnalati alla Prefettura di Catania per l’uso personale di droga mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.