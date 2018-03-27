I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 22enne Vincenzo DI BENEDETTO del posto, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupeface...

PALAGONIA: Spaccia “fumo” a due minorenni, pusher in manette

I militari di pattuglia, transitando ieri sera in Via Gaetano Donizetti, hanno scorto il giovane pregiudicato mentre cedeva degli involucri di carta stagnola a dei ragazzi.Dopo aver bloccato il pusher gli operanti hanno provveduto ad identificare i presunti acquirenti – due studenti del luogo entrambi 16enni – verificando il contenuto degli involucri equivalente a 2 grammi di marijuana.Perquisendo in seguito il garage nella disponibilità dello spacciatore, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 50 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente.I due studenti sono stati segnalati alla Prefettura di Catania per l’uso personale di droga mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.