PALAGONIA. TROPPI PREGIUDICATI NEL CENTRO SCOMMESSE. REVOCATA LA LICENZA SU RICHIESTA DEI CARABINIERI.

Secondo le linee guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, emanate per il contrasto all’illegalità diffusa e la tutela dell'ordine pubblico, i Carabinieri della Stazione di Palagonia h...

Secondo le linee guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, emanate per il contrasto all’illegalità diffusa e la tutela dell'ordine pubblico, i Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno richiesto ed ottenuto, dal Questore di Catania, la revoca della licenza per un’agenzia di scommesse sportive di quel centro, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

In particolare, grazie alla costante attività di controllo del territorio svolta dai militari dell’Arma, è stato possibile rilevare come l'agenzia fosse diventata un punto di ritrovo per soggetti pregiudicati.

Al fine di documentare tale situazione, i Carabinieri hanno perciò predisposto, nel corso degli ultimi mesi, molteplici servizi ed accertamenti presso il locale rilevando, appunto, la costante presenza di soggetti che hanno avuto problemi con la Giustizia.

Acquisite tutte le informazioni necessarie, gli investigatori della Stazione hanno redatto una dettagliata relazione che è stata sottoposta al vaglio del Questore di Catania che ha accolto la richiesta di revoca della licenza, emettendo il relativo provvedimento, notificato dai Carabinieri alla titolare dell'agenzia, una 46enne del posto.

In particolare, nel corso dei numerosi accertamenti da parte dell’Arma locale, sono stati identificati all'interno dell’esercizio e nelle sue immediate vicinanze, individui con a carico anche gravi vicende giudiziarie tra cui spaccio e traffico di stupefacenti, nonché porto abusivo di armi e reati contro la persona oltre che contro il patrimonio