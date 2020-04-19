PALAGONIA TROVATI DAI CARABINIERI IN PIZZERIA A BERE UNA BIRRA IN ATTESA DI CENARE
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto della diffusione epidemica da coronavirus, hanno effettuato un controllo in una pizzeria sita in quella via Garibaldi.
L’attenzione dei militari, in particolare, era stata attirata dal fatto che la saracinesca dell’esercizio commerciale appariva quasi del tutto chiusa, inducendoli così a verificarne il motivo.
I militari pertanto, dopo aver provveduto ad alzare la serranda, hanno constatato la presenza all’interno della pizzeria del titolare 48enne nonché di quattro avventori, intenti a bere una birra ed in attesa delle pizze da sfornare.
Nei confronti dell’esercente è stata elevata una sanzione per aver mantenuto aperta un’attività commerciale non compresa tra quelle autorizzate, nonché è stata disposta la chiusura temporanea di quest’ultima per cinque giorni
Tutti i presenti, inoltre, sono stati analogamente sanzionati ai sensi del D.L. 19/20.