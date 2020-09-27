PALAGONIA: UTILIZZAVA IL CANE PER NASCONDERE LA DROGA: MARITO E MOGLIE ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia e della locale Stazione hanno arrestato il 50enne Salvatore LIZIO e la moglie di 45 anni, poiché ritenuti responsabili di detenzione di...

Un’attenta attività info-investigativa aveva indirizzato l’attenzione dei militari sul LIZIO, pregiudicato agli arresti domiciliari, che le voci in paese descrivevano come fornitore di droga ai tossicodipendenti della zona.

La necessaria attività di riscontro alle loro ipotesi li ha indotti ad effettuare una perquisizione domiciliare alla quale, oltre al LIZIO, aveva presenziato anche la moglie che, stranamente, ha costantemente tenuto tra le braccia un cane di piccola taglia.

L’atteggiamento della coppia, però, è mutato radicalmente allorché i militari hanno comunicato alla donna che sarebbe stata sottoposta a perquisizione da personale femminile.

Quest’ultima infatti, quasi in tono di resa, ha messo a terra il cagnolino così evidenziando sotto la maglietta un involucro poi rivelatosi un pacchetto di sigarette al cui interno erano contenute 7 dosi di eroina, ciò ha però scatenato la reazione del marito che, a quel punto, ha pesantemente inveito contro i militari.

Espletate le formalità di rito, il magistrato ha disposto solo gli arresti domiciliari per l’uomo.