PALAGONIA: VEDE I CARABINIERI E FUGGE VIA, INSEGUITO E ARRESTATO.
I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato un 28enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Una pattuglia del Nucleo Operativo, percorrendo ieri pomeriggio quella Via Vittorio Emanuele e riconoscendolo, quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti, gli si è avvicinata per sottoporlo a controllo.
Questi, vedendo i militari, è scappato a piedi tentando di disfarsi, lanciandolo sotto una vettura in sosta, di un involucro contenente 85 dosi di cocaina.
Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una ulteriore dose della medesima sostanza stupefacente.
La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.