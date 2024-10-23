PALAZZOLO ACREIDE: OFFRONO COMPAGNIA PER MANCANZA DI CORRENTE, POI LA VIOLENTANO E REGISTRANO: DUE GIOVANI ARRESTATI

I carabinieri della stazione di Palazzolo Acreide (Siracusa) hanno arrestato due giovani di 21 e 19 anni per violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni personali commesse nei confronti di una donna...

I carabinieri della stazione di Palazzolo Acreide (Siracusa) hanno arrestato due giovani di 21 e 19 anni per violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni personali commesse nei confronti di una donna di 54 anni.

Il provvedimento di fermo d’indiziato di delitto è stato emesso dalla Procura che ha coordinato le attività investigative condotte dei carabinieri dopo la denuncia della vittima che ha riferito di avere subito violenze da parte dei due giovani residenti a Palazzolo Acreide.

Dalla ricostruzione dei fatti - dicono gli investigatori - effettuata anche grazie alla meticolosa analisi dei dati estrapolati delle immagini di videosorveglianza, è emerso che i due, conoscenti della vittima, dopo essersi recati a casa sua con il pretesto di consumare insieme delle birre e di farle compagnia essendo la casa al buio poiché temporaneamente priva di corrente elettrica, tentavano un approccio sessuale.

Al rifiuto della donna il 21enne avrebbe aggredito la vittima con pugni e schiaffi, procurandole lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Il 19enne avrebbe assistito alle violenze registrando un video con il proprio telefono cellulare. I due prima di fuggire hanno rubato 100 euro dalla borsa.

Il 21enne è stato portato nel carcere “Cavadonna” di Siracusa e l'altro indagato è ai domiciliari.