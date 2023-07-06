PALAZZOLO. INCIDENTE AUTONOMO PER UN AMERICANO- LE FOTO
Un cittadino americano, è stato coinvolto in un incidente autonomo, stanotte intorno alle 2, al bivio di Palazzolo della SS 284, in direzione Adrano.
Non si conoscono le cause dell’incidente, ma l’uomo, al volante di una Chrysler, è andato a finire sul guardrail, riportando solo lievi ferite.
Enormi danni, invece, per la vettura, rimasta a cavalcioni sul guardrail e poi rimossa in mattinata.
In mattinata è intervenuta anche una pattuglia della polizia americana, che in casi come questo, che vede coinvolto un loro cittadino, spesso interviene per accertare i fatti e capire le eventuali responsabilità.