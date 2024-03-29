PALERMO. Aiuta un'anziana caduta per strada, la accompagna a casa e poi la rapina: arrestato

La polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 31 anni che prima ha soccorso un’anziana che era caduta per strada e dopo averla accompagnata a casa l’ha rapinata. È successo a Palermo nella zona d...

La polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 31 anni che prima ha soccorso un’anziana che era caduta per strada e dopo averla accompagnata a casa l’ha rapinata.

È successo a Palermo nella zona dell’ospedale Policlinico. L’uomo pretendeva dalla donna dei soldi per averla soccorsa e riportata a casa e le ha strappato del denaro dalle mani e il cellulare.

In casa insieme all’anziana c’era la sorella che dal balcone ha chiesto aiuto.

I vicini hanno chiamato la polizia e non appena l’uomo è sceso per strada ha trovato gli agenti che lo hanno arrestato con l’accusa di rapina, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.