PALERMO. Al ristorante con un’altra donna, finisce in uno spot social: la moglie lo scopre e lo lascia

PALERMO – Aveva detto alla moglie di essere impegnato in una cena di lavoro, ma in realtà era al ristorante con un’altra donna. La vicenda è emersa perché l’uomo è stato ripreso durante la realizzazione di un video pubblicitario del locale, poi pubblicato sui social. La consorte, riconoscendolo nel filmato, ha scoperto la verità e ha deciso di allontanarlo da casa.

A rendere nota la storia è il Codacons, a cui l’uomo si è rivolto lamentando di essere stato ripreso senza alcuna informazione o consenso. L’associazione sta valutando possibili iniziative sia in sede civile sia davanti al Garante per la protezione dei dati personali.

«È inammissibile che un ristorante riprenda i clienti senza un consenso chiaro e diffonda le immagini, esponendo le persone a conseguenze imprevedibili – afferma Francesco Tanasi, segretario del Codacons in Sicilia –. La pubblicazione del video ha prodotto una frattura familiare e un rilevante pregiudizio alla vita privata del cittadino, rendendo necessario accertare le responsabilità e ottenere un risarcimento proporzionato ai danni subiti».