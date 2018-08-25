PALERMO: ASSALITO DA SCIAME DI VESPE MUORE PER SHOCK ANAFILATTICO

Un agricoltore di 54 anni, Giacomo Pisciotta, è morto in seguito a uno choc anafilattico provocato da punture di vespe. L'uomo, sposato e padre di figli, si trovava in un appezzamento di terreno di co...

Un agricoltore di 54 anni, Giacomo Pisciotta, è morto in seguito a uno choc anafilattico provocato da punture di vespe. L'uomo, sposato e padre di figli, si trovava in un appezzamento di terreno di contrada Bosco, a Campobello di Mazara, con due operai, quando è stato assalito da uno sciame di insetti. A nulla sono valsi i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale.

(ANSA)