Palermo, attaccata da cinque cani in cima a Monte Gallo: salvata dal Soccorso Alpino

Escursionista aggredita da cinque cani in cima a Monte Gallo (Palermo), salvata dal Soccorso Alpino e dell’Aeronautica Militare.

Intorno alle 14.00 di oggi, la Centrale Operativa 118 Palermo - Trapani ha attivato la Stazione Palermo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano per soccorrere una escursionista svizzera di 51 anni, aggredita nella parte sommitale di Monte Gallo (Palermo),da cinque cani di grossa taglia.

Immediatamente da Palermo sono partite due squadre di Tecnici del Soccorso Alpino ed è stato richiesto immediatamente il supporto dell’elicottero dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza presso l’aeroporto di Trapani-Birgi, per la rapida evacuazione della donna ferita, la quale presentava profonde tracce di morsi in tutto il corpo, con conseguente emorragia.

Mentre le squadre territoriali risalivano Monte Gallo, l’elicottero dell’Aeronautica Militare prelevava presso la piazzola del 4° Reparto Volo della Polizia di Stato il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e si portava verso la cima di Monte Gallo.

La donna veniva raggiunta contemporaneamente dalle squadre territoriali del Soccorso Alpino e dall’elicottero, e dopo le prime valutazioni sanitarie veniva recuperata a bordo mediante verricello, per essere sbarcata poco dopo presso l’aeroporto di Boccadifalco dove mediante una ambulanza del 118 è stata trasferita presso l’Ospedale Ingrassia.

Si ringrazia per la collaborazione e disponibilità la Centrale Operativa 118 Palermo- Trapani ed il 4° Reparto Volo della Polizia di Stato.