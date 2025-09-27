Palermo, avvocato arrestato in carcere: stava dando un cellulare a un detenuto

Gli agenti della polizia penitenziaria hanno arrestato un avvocato di Brindisi nel carcere Pagliarelli di Palermo mentre stava cercando di consegnare un cellulare ad un detenuto pugliese. Il brindisin...

Gli agenti della polizia penitenziaria hanno arrestato un avvocato di Brindisi nel carcere Pagliarelli di Palermo mentre stava cercando di consegnare un cellulare ad un detenuto pugliese. Il brindisino recluso è indagato in stato di libertà.

L’arresto in flagranza è stato eseguito dagli agenti della polizia penitenziaria. Le indagini sono coordinate dalla pm Ilaria De Somma.

L’avvocato arrestato al carcere Pagliarelli di Palermo si chiama Benedetto Romano, di 41 anni, del foro di Brindisi. Il legale aveva chiesto un colloquio con il suo assistito Gianluca Lamendola, 36 anni, che è stato condannato in primo grado a 20 anni accusato di fare parte della Sacra Corona Unita.

Gli agenti hanno notato il passaggio di un oggetto consegnato al detenuto. Era un piccolo cellulare. L'avvocato è difeso dal suo collega Massimo Manfreda. L’udienza davanti al tribunale di Palermo si terrà martedì 30 settembre.