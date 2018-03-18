PALERMO: Avvocato soccorre un giovane ladro coinvolto in incidente, il malvivente lo deruba

Un avvocato ha soccorso un giovane che a bordo di una Lancia Y era finito con l'auto su un distributore automatico di bibite in via dell'Olimpo, non distante dall'impianto di rifornimento di benzina Fuell.

Il professionista ha visto il giovane stordito dentro la sua auto, una Lancia Y. Pensava di avere davanti la vittima di un incidente, ma il ragazzo ferito aveva appena rubato la macchina.

Non appena il ladro si è ripreso ha cercato di rubare la Maserati del legale giunto in suo soccorso, ma non è riuscito a strappare la chiave e si è "accontentato" di portare via il portafoglio.

L'auto del malvivente è stata trovata in via Sandro Pertini allo Zen. La polizia Scientifica sta passando al setaccio la Lancia Y per trovare impronte e tracce utili che possano fare risalire al ladro.

(ANSA).