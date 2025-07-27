Palermo, bambina di 11 anni muore in ospedale: lividi e odore di benzina sul corpo, indagini in corso

La Procura per i minorenni di Palermo ha aperto un’inchiesta sulla tragica morte di una bambina di 11 anni, arrivata in condizioni disperate all’ospedale Buccheri La Ferla, dove è poi deceduta. Sul co...

La Procura per i minorenni di Palermo ha aperto un’inchiesta sulla tragica morte di una bambina di 11 anni, arrivata in condizioni disperate all’ospedale Buccheri La Ferla, dove è poi deceduta. Sul corpo della piccola, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, sarebbero stati riscontrati segni di violenza e i vestiti impregnati di benzina.

Non è ancora chiaro se la minore sia arrivata già priva di vita o se il decesso sia avvenuto durante il ricovero. I magistrati hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo.

La famiglia vive in una zona semi periferica del capoluogo siciliano. A portare la bambina in ospedale sono stati la madre e il compagno, entrambi sentiti dalla polizia. Anche il padre naturale, da cui la madre è separata, è stato informato e si è recato immediatamente in ospedale.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, coordinate dalla Squadra Mobile di Palermo, la bambina soffriva da tempo di crisi epilettiche resistenti ai farmaci ed era stata più volte ricoverata in passato all’ospedale dei Bambini.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con esattezza le ultime ore di vita della piccola e verificare eventuali responsabilità. L’indagine è in corso e resta coperta da stretto riserbo.