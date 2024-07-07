PALERMO BAMBINA DI 3 ANNI MUORE IN UN INCIDENTE D’AUTO: PADRE ALLA GUIDA SENZA PATENTE E SOTTO EFFETTO DELL’ALCOL

La scorsa notte a Villabate, alle porte di Palermo, una bambina di tre anni è morta in un incidente stradale.L'auto, una Volkswagen Polo, condotta dal padre della piccola, un quarantenne, è finita con...

La scorsa notte a Villabate, alle porte di Palermo, una bambina di tre anni è morta in un incidente stradale.

L'auto, una Volkswagen Polo, condotta dal padre della piccola, un quarantenne, è finita contro un muro in via Natta.

La bambina, Aurora, era in auto viaggiava con la famiglia: con lei c'erano anche la madre e il fratellino gemello, rimasti illesi come il padre.

Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, il padre della bimba di tre anni morta aveva un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro. Guidava senza patente, perché ritirata, e la vettura era senza assicurazione

I carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno cercando di capire la dinamica dell'incidente per stabilire come sia morta. La salma si trova all'istituto di medicina legale per eseguire l'autopsia disposta dalla procura.