PALERMO: BEVONO DETERSIVO, DUE FRATELLINI GRAVISSIMI IN OSPEDALE
Due fratellini di 2 e 4 anni hanno ingerito un prodotto granulare per sturare i lavandino, sostanza tossica e corrosiva usata per sturare i sanitari.I familiari hanno avvertito il 118 e la Polizia. E’...
Due fratellini di 2 e 4 anni hanno ingerito un prodotto granulare per sturare i lavandino, sostanza tossica e corrosiva usata per sturare i sanitari.
I familiari hanno avvertito il 118 e la Polizia. E’ accaduto a Palermo in via Costante Girardengo, nel popolare quartiere Zen. Lo dicono dall’ospedale Villa Sofia.
Un bambino è in Rianimazione all’ospedale dei bambini l’altro è in osservazione nel pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Vincenzo Cervello.
Le indagini della polizia sono nel frattempo in corso per ricostruire quanto accaduto.
IN AGGIORNAMENTO