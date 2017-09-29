PALERMO: BEVONO DETERSIVO, DUE FRATELLINI GRAVISSIMI IN OSPEDALE

Due fratellini di 2 e 4 anni hanno ingerito un prodotto granulare per sturare i lavandino, sostanza tossica e corrosiva usata per sturare i sanitari.I familiari hanno avvertito il 118 e la Polizia. E’...

A cura di Redazione 29 settembre 2017 16:01

Condividi