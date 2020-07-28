PALERMO: BIMBA DI DUE ANNI LANCIATA IN ARIA PER GIOCO FINISCE CONTRO PALE DEL VENTILATORE, È GRAVE

Una bambina di due anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente domestico: sarebbe finita contro le pale di un ventilatore. La piccola è stata trasportata nel pronto soccorso dell‘ospeda...

Una bambina di due anni è rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente domestico: sarebbe finita contro le pale di un ventilatore. La piccola è stata trasportata nel pronto soccorso dell‘ospedale Di Cristina a Palermo nel tardo pomeriggio di domenica.

I familiari, in preda alla disperazione, hanno raccontato che aveva perso i sensi dopo un ‘gioco’ finito male. Un parente l’avrebbe presa in braccio lanciandola in alto per poi riabbracciarla. Un movimento che avrebbe provocato l’impatto con le pale collocate sul tetto e in quel momento azionate. La bambina ha riportato ferite alla testa, al punto da rendere necessario un delicato intervento neurochirurgico, che è stato eseguito nell’immediato.

La bambina è ricoverata in terapia intensiva e la prognosi è riservata.