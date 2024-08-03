PALERMO, BIMBO DI TRE ANNI MUORE ANNEGATO IN PISCINA: I GENITORI STAVANO RIPOSANDO

Un bimbo di tre anni è morto ieri pomeriggio in via del Tritone a Palermo.Secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe annegato nella piscina di casa.Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli age...

Un bimbo di tre anni è morto ieri pomeriggio in via del Tritone a Palermo.

Secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe annegato nella piscina di casa.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia che hanno tentato di salvare il bambino.

Quando è successa la tragedia i genitori del bimbo erano in casa e stavano riposando.

Il piccolo, che avrebbe compiuto tre anni domani, è uscito da solo in giardino ed è finito nella piscina dove è annegato. Il padre, accortosi dell'assenza del figlio, l'ha cercato ovunque e poi l'ha trovato senza vita nella piscina.

Ha chiamato i soccorsi e sono arrivate alcune ambulanze con il medico rianimatore, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato San Lorenzo. Nella zona della villa, nella borgata marinara di Sferracavallo, particolarmente frequentata d'estate, in tanti conoscono la famiglia del bambino.