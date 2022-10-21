PALERMO, BIMBO NASCE IN AMBULANZA: MADRE E FIGLIO STANNO BENE

Sta bene il piccolo Friedrich nato questa mattina nell'ambulanza del 118 a Ficarazzi.Sia il bimbo che la mamm,a Maria Lann,o godono di ottima salute.L'equipe medica del 118 composta dalla dottoressa A...

Sta bene il piccolo Friedrich nato questa mattina nell'ambulanza del 118 a Ficarazzi.

Sia il bimbo che la mamm,a Maria Lann,o godono di ottima salute.

L'equipe medica del 118 composta dalla dottoressa Alessandra Milazzo, l'infermiere Pietro Santo Cassata e l'autista Piero Pirrello hanno assistito la donna durante le fasi del parto. Una volta nato il piccolo insieme alla mamma è stato portato nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Buccheri La Ferla.