PALERMO, DIECI CHILI DI COCAINA NASCOSTI TRA LE CASSETTE DI MANDARINI

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 10 chili di cocaina, nascosta in mezzo alla frutta trasportata da un furgoncino nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo.

I due a bordo del mezzo C.B. di 49 anni di Gioia Tauro e G.G.A. di 44 anni di Aosta sono stati arrestati e portati nel carcere Cavallacci di Termini Imerese. La droga è stata scoperta grazie ai cani Elisir e Fmia tra le cassette dei mandarini.

Lo stupefacente se immesso sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio oltre un milione di euro.

Nell’ambito dell’intensificazione del dispositivo di controllo territoriale volto alla verifica del rispetto degli obblighi imposti dalla normativa connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19,

Continua incessante l’attività della Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti, per la tutela della sicurezza economico finanziaria dei cittadini. mantenendo alta la guardia rispetto al fenomeno del traffico di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento anche della locale criminalità organizzata.