PALERMO: Dirigente di Forza Nuova legato mani e piedi e pestato in strada

l responsabile provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino, è stato bloccato, legato mani e piedi e pestato da alcune persone con il volto coperto da sciarpe nella centrale via Dante, a Palermo. L'uomo è stato ricoverato in ospedale.

L'aggressione è avvenuta in via Dante, nei pressi di Piazza Lolli. Ursino è stato accerchiato da una mezza dozzina di persone, vestite di nero e con i volti coperti da sciarpe o da passamontagna; del gruppo farebbe parte qualcuno che ha documentato il pestaggio con le immagini video di un telefonino.

Il dirigente di Forza Nuova, titolare di un laboratorio di tatuaggi nella vicina via Marconi, è stato legato con del nastro da imballaggio e picchiato a sangue. La vittima dell'aggressione ha contusioni al volto e una ferita alla testa; i sanitari del 118 lo hanno trasportato al Pronto Soccorso del Civico.

(ANSA)