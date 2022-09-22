PALERMO. Divorzio finisce in rissa: suocera e nuora si prendono a morsi

Separati da poco, una coppia di Palermo è stata protagonista di una rissa in strada, nel quartiere San Lorenzo. A supportare i due anche i genitori. Il motivo della lite la figlia, una bambina.Come ra...

Separati da poco, una coppia di Palermo è stata protagonista di una rissa in strada, nel quartiere San Lorenzo. A supportare i due anche i genitori. Il motivo della lite la figlia, una bambina.

Come racconta Palermo Today, secondo il racconto dell’uomo, tutto sarebbe cominciato dal tentativo di poter rivedere la figlia dopo qualche mese dalla separazione. Ma dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con la ex moglie e non aver avuto risposte, si sarebbe rivolto alla polizia, che lo ha invitato a sporgere denuncia. Più tardi, accompagnato dalla madre, l’uomo sarebbe tornato sotto casa della donna, trovandola insieme al padre e alla bambina.

Il nonno avrebbe provato a investire con la macchina l’ex genero, che si sarebbe “difeso” con una mazza da baseball, con la quale ha provato a distruggere l’automobile. Suocera e nuora si sono invece prese a morsi. A fermare la rissa è stato l’intervento degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Libertà. Entrambe le donne, che hanno riportato delle profonde ferite, sono state soccorse dai sanitari del 118 prima di andare in ospedale per accertamenti. Tutti e quattro sono stati denunciati a piede libero per rissa.