PALERMO: Extracomunitario blocca un autobus e si siede sul tetto - VIDEO

Un migrante ha bloccato a Palermo un autobus urbano dell'Amat, all'incrocio tra via Cavour e via Maqueda, è salito sul tetto del mezzo pubblico e ha iniziato ad urlare. Non si conosce il motivo della protesta. Sono intervenuti gli agenti di polizia municipale, i poliziotti e i sanitari del 118 che hanno fatto scendere il giovane e lo hanno portato in ospedale. Sono in corso indagini.

(ANSA)